ماذا يحدث للكبد عند تناول فنجان قهوة يوميا؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعتمد الكثير منا على الكافيين، سواء من القهوة أو غيرها، لتحفيز الطاقة خلال اليوم. ولكن ما هو تأثير هذا الاعتماد اليومي على صحة الكبد؟

حماية الكبد

أوضح أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن شرب القهوة بانتظام، خاصة القهوة السوداء، قد يساهم في حماية الكبد من العديد من الأمراض، مثل:

تليف الكبد

وأضاف "صلاح" في تصريح لـ"الخليج 365" أن مادة الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.

سرطان الكبد

وأشار إلى وجود أدلة تشير إلى أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

تحسين وظائف الكبد

كما أكد أن القهوة قد تساهم في تحسين مستويات بعض الإنزيمات الكبدية، والتي تعتبر مؤشرًا على صحة الكبد.

الجرعة الزائدة

وبيّن أنه على الرغم من فوائد القهوة، إلا أن تناول كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الأرق، القلق، وزيادة ضربات القلب، والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على صحة الكبد.

الأمراض الكبدية المزمنة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض كبدية مزمنة، مثل التهاب الكبد الوبائي، نصح " صلاح" باستشارة الطبيب قبل تناول القهوة بانتظام.

التفاعلات الدوائية

وقال إنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، خاصة أدوية الكبد، استشارة الطبيب قبل إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي، حيث قد تتفاعل القهوة مع بعض الأدوية.

القهوة ليست دواء

وكشفت أنه على الرغم من الفوائد المحتملة للقهوة، إلا أنها ليست علاجًا لأي مرض، ولا يجب الاعتماد عليها كحل وحيد لأي مشكلة صحية.

واختتم "صلاح": "شرب فنجان قهوة يوميًا قد يكون آمنًا للكبد، بل وقد يحمل فوائد صحية، ومع ذلك، ينبغي على كل شخص استشارة طبيبه لتحديد الكمية المناسبة له، خاصة إذا كان يعاني من أي مشاكل صحية".

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