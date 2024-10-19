تقي من السرطان.. نوع فاكهة يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تناول البابايا أول شيء في الصباح أو على معدة فارغة يمكن أن يجلب فوائد صحية مختلفة، هذه الفاكهة الاستوائية غنية بالإنزيمات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المختلفة، ما يجعلها إضافة قيمة لنظامك الغذائي قبل الإفطار.

والبابايا فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وهي مصدر ممتاز للألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات مثل A وC وE وK، بحسب timesofindia.

فيما يلي الفوائد الصحية الرئيسية لتناول البابايا على معدة فارغة:

دعم فقدان الوزن

إذا كنت تبحث عن التخلص من دهون البطن، فحاول أن تتناول البابايا، فهذه الفاكهة هي الأفضل للأشخاص الذين يشعرون بالجوع كثيرًا ولا يشعرون بالحاجة إلى تجويع أنفسهم لإنقاص الوزن.

يمكن أن تساعدك البابايا، عند تناولها أول شيء في الصباح، على تجنب نوبات الجوع طوال اليوم، ولأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، تساعد البابايا في التحكم في الجوع وتوفر شعورًا بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن.

حماية القلب

تحتوي البابايا على البوتاسيوم والألياف والفيتامينات التي تساعد في الوقاية من مشكلات القلب، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تحسين مستويات الكوليسترول وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تنظيم السكر

تساعد البابايا، بمحتواها المنخفض من السكر والألياف العالية، في تنظيم مستويات السكر في الدم، هذا مفيد لمرضى السكر ويمنع ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

يعمل إنزيم الباباين في البابايا كمسكن طبيعي للألم ويساعد في السيطرة على الالتهابات من خلال إنتاج السيتوكين.

محاربة السرطان

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البابايا، مثل الليكوبين، على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي، ما يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، كما أنها مفيدة لصحة المرأة أيضًا، يمكن للكاروتين الموجود في البابايا تحفيز الرحم والمساعدة في تنظيم الدورة الشهرية، وتقليل تقلصات الدورة الشهرية وتعزيز انتظامها.

الآثار الجانبية لتناول البابايا

يجب توخي الحذر عند تناول البابايا الخضراء أو شبه الناضجة، لأنها تحتوي على مستويات عالية من اللاتكس.

قد يؤدي هذا الشكل المركّز من اللاتكس إلى تقلصات الرحم، ما قد يؤدي إلى الإجهاض غير المخطط له، وخاصة عند النساء الحوامل.

قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى إتلاف بطانة المريء والتسبب في حدوث تفاعلات حساسية بسبب محتواها من اللاتكس.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم والمعرضين لحساسية الطعام توخي الحذر.

يجب أيضًا تناول بذور البابايا، المعروفة بتقليل عدد الحيوانات المنوية، بحذر.

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