20 صور لـ أغرب ابتكارات حفلات الزفاف- لم تراها من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الأزواج عن طرق مبتكرة للاحتفال بأهم يوم في حياتهم، فبدلا من القاعات الفاخرة والفنادق الفخمة، يتجه بعض العرسان إلى طرق مبتكرة وغريبة بحثا عن أجواء فريدة ومميزة.

وفقا لموقع "polarbackup" إليك أغرب ابتكارات حفلات الزفاف حول العالم:

حفل زفاف الزومبي "الولايات المتحدة الأمريكية"

يتحول حفل الزفاف إلى تجربة مرعبة وممتعة في آن واحد، حيث يرتدي العروسان وأصدقائهما وأقاربهما أزياء مكياجا يجعلهم يشبهون الزومبي تماما.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمتد أجواء الرعب إلى ديكورات الحفل، التي تزين بالجمجمة والعظام والخيوط العنكبوتية، ما يخلق جوا مختلفا عن حفلات الزفاف التقليدية.

حفل الزفاف في السماء "المملكة المتحدة"

بدلا من القاعات التقليدية، يتبادل العروسان عهود الزواج في السماء أثناء تعليقهما في منطاد هواء، محاطين بمنظر بانورامي خلاب يمتد إلى ما لا نهاية.

حفل زفاف الصبار "المكسيك"

في المكسيك، حيث تتناثر الصبارات الشائكة في كل مكان، يختار بعض الأزواج الاحتفال بزفافهم في قلب الصحراء، تُعد حديقة الصبار مكانا غير تقليدي لإقامة حفل زفاف، إلا أنها تعكس حب العروسين للطبيعة ورغبتهما في تجربة مغامرة فريدة.

تتزين المكان بألوان الصحراء الذهبية، وتُستخدم النباتات الشائكة كديكورات طبيعية تعكس جمال الطبيعة.

حفل الزفاف تحت الماء "تايلاند"

في أعماق البحار التايلاندية، يرتدي العروسان ملابس الزفاف الأنيقة، وبأجهزة التنفس الخاصة، يغوصان في أعماق المحيط ليعيشا لحظات لا تُنسى.

في هذا العالم، يتبادل العروسان دبلة الزفاف والوعود الأبدية، ويحتفلان بحبهما وسط منظر طبيعي خلاب لا مثيل له، مُحاطين بالأسماك.

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