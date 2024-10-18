مش هتحتاج أوميجا 3.. فاكهة تقوي الدماغ والذاكرة وتخفض الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن التوت الأزرق قد يقوي الدماغ ويعزز الذاكرة والوظائف الإدراكية ويخفض ضغط الدم.

وطلب من 61 مشاركا في الدراسة يتمتعون بصحة جيدة شرب على 26 جرام من عصير التوت، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وعلى مدى 12 أسبوعا، أظهر الأشخاص الذين شربوا مشروب التوت الأزرق تحسنا في الذاكرة وزيادة في الدقة وانخفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب وصحة الأوعية الدموية.

وأظهرت المجموعة التي تناولت التوت علامات تحسن في الذاكرة والمهام المعرفية، وذلك بفضل احتوائه على مادة "الأنثوسيانين".

كما أن التوت الأزرق يمكن أن يؤخر التدهور العقلي لمدة تصل إلى عامين ونصف، وتلعب الأنثوسيانين، وهي الفلافونويدات النباتية المسؤولة عن الألوان الحمراء والوردية والأرجوانية والأزرق الزاهية في العديد من الفواكه والخضروات، دورا مهما في تعزيز تدفق الدم إلى مناطق رئيسية من الجسم، مثل القلب والدماغ.

وتشتهر الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين، مثل التوت الأزرق والفراولة والعنب والتفاح، بقدرتها على تحسين الوظائف الإدراكية ومكافحة الأمراض.

وتتمتع هذه المركبات القوية بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تعمل على علاج العديد من الأمراض وتحسين حساسية الأنسولين.

وقد تساعد إضافة مثل هذه المركبات إلى نظامك الغذائي على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وترتبط مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق ارتباطا وثيقا بانخفاض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد (LDL)، وهذا يجعل التوت الأزرق مفيد جدا للقلب.

وأيضا يحتوي التوت الأزرق على مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في مكافحة بعض الجذور الحرة التي تضر الحمض النووي.

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