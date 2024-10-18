هذا ما يحدث لجسمك عندما تنام وقت القيلولة- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما تعتاد على النوم فترة العصر، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على نمط نومك بشكل عام ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، وفقًا لما ورد عبر موقع healthline.

اضطراب الساعة البيولوجية

النوم خلال النهار يخلط بين إشارات الساعة البيولوجية في الجسم، مما يجعل من الصعب عليك النوم ليلاً بشكل طبيعي.

صعوبة النوم ليلاً

قد تجد صعوبة في النوم ليلاً والاستيقاظ صباحًا في الوقت المحدد، مما يؤثر على إنتاجية يومك.

تدهور نوعية النوم

حتى لو تمكنت من النوم ليلاً، فإن نوعية نومك قد تتأثر، حيث قد تستيقظ بشكل متكرر خلال الليل أو تشعر بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.

زيادة الشعور بالنعاس خلال النهار

قد تشعر بالنعاس الشديد خلال النهار، مما يؤثر على قدرتك على التركيز والانتباه.

مشاكل صحية أخرى

على المدى الطويل، قد يؤدي اضطراب النوم إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب.

لماذا يؤثر النوم خلال النهار على الجسم؟

الإضاءة

الضوء له دور كبير في تنظيم الساعة البيولوجية. التعرض للضوء خلال النهار يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

الحرارة

تتأثر درجة حرارة الجسم بدورة النوم والاستيقاظ. النوم خلال النهار قد يعطل هذه الدورة.

هرمونات النوم

تفرز هرمونات النوم مثل الميلاتونين بشكل أساسي في الظلام، والنوم خلال النهار قد يؤثر على إنتاج هذه الهرمونات.

كيفية التخلص من عادة النوم خلال النهار:

تحديد سبب المشكلة

نصائح مهمة

حاول تحديد السبب وراء شعورك بالنعاس خلال النهار، مثل نقص النوم ليلاً، أو مشاكل صحية أخرى.

حدد وقتًا ثابتًا للنوم والاستيقاظ كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

إذا كنت تشعر بالحاجة إلى القيلولة، فاجعلها قصيرة ولا تتجاوز 30 دقيقة.

يساعد النشاط البدني على تحسين نوعية النوم.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم: هذه المواد المنبهة يمكن أن تجعل من الصعب عليك النوم.

إذا كنت تواجه صعوبة في التخلص من عادة النوم خلال النهار، فاستشر طبيبك

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