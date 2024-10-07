الامارات | عيون المها والملاذ الآمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيون المها.. رمز الحسن والرشاقة.. بوداعة تمرح بين العشب والرمل والنبع وبحيرة إكسبو في دبي، مطمئنة بأنه لا يوجد من يترّصد بها، وواثقة بالمكان وناسه.. وكأن الغزالة الملهمة تنطق: ما أجمل العيش في أمان، والانطلاق بحرية في فضاءات تحترم كل الكائنات، وتوفر لها ملاذاً، وتحتضن أنواعها المهددة بالانقراض، لكي تعيد للبيئة توازنها النوعي، وتحفظ للعالم وجوهه النادرة.. كما تصنع دولة الإمارات التي ترفع شعار الاستدامة وتطبقه عملياً عبر محميات طبيعية تتكاثر فيها الظباء والغزلان والطيور بألوانها المختلفة، بطول الوطن وعرضه، لتوفر مساحات للعدسات التي تقدّر مشاهد الجمال، وتسهم في لفت الأنظار إلى ضرورة الحفاظ عليه.