الامارات | رحيل الممثلة المغربية نعيمة المشرقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت، أول من أمس، الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاماً، بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية في بيان «كانت الراحلة رمزاً للفن المغربي، وأثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة التي ستظل شاهدة على إبداعها وتفانيها».

كما نعاها عدد من الفنانين المغاربة، من بينهم المخرج أمين ناسور الذي كتب على حسابه بـ«فيس بوك»: «رحلت الكبيرة.. رحلت الفنانة العظيمة.. رحلت الحنونة المتواضعة... رحلت لالة نعيمة المشرقي الفنانة المتعددة.. حزين لفراقك أيتها الإنسانة الاستثنائية».

ولدت نعيمة في 1943، وأظهرت موهبة مبكرة من خلال العمل المسرحي مع عدد من الفرق. كما سطع نجمها في التلفزيون عبر تأديتها أدواراً رئيسة في مجموعة مسلسلات، وقدمت للسينما سلسلة من الأفلام.