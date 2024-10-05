30 صورة لأكثر 9 أماكن خطورة في العالم.. لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السفر هو متعة لا تُقدر بثمن، لكنه يحمل في طياته مخاطر غير متوقعة، بعض الأماكن تحمل في طياتها أسرارا مظلمة تجعلها خطرة للغاية، لدرجة أنها تحذر الزوار وتمنعهم من الاقتراب.

في هذا الصدد، إليك أخطر 6 أماكن خطورة في العالم، وفقا لصحيفة "express" و"lastminute".

جزيرة الثعابين السامة

تقع قبالة سواحل البرازيل، وتشتهر بلقب "جزيرة الثعابين"، نظرا لأنها موطنًا لأكثر أنواع الأفاعي سمية في العالم، والتي تهاجم أي كائن حي يقترب منها.

لذا، اتخذت الحكومة البرازيلية قراراً حاسماً بمنع الزوار من دخولها.

مثلث برمودا الغامض

مثلث برمودا في المحيط الأطلسي هو أحد أكثر الأماكن شهرة وخطورة في جميع أنحاء العالم، وهو منطقة مخيفة للغاية، ويقع على شكل مثلث بين فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا.

لعدة سنوات، أصبح مثلث برمودا مشهورا بالعديد من حالات الاختفاء الغامضة دون ترك أي أثر.

صحراء داناكيل

تمتد هذه الصحراء القاحلة عبر أجزاء من إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، وتشتهر ببراكينها النشطة ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 50 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني المنطقة من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة.

وادي الموت الروسي

يقع هذا الوادي في جزيرة كامتشاتكا الروسية، ويحوي غازات سامة تقتل الحيوانات الصغيرة على الفور، لذا يُعتبر من أكثر الأماكن خطورة في العالم، ويمنع الزوار من دخوله.

جبل واشنطن الشاهق

بالرغم من جمال جبل واشنطن، إلا أنه أحد أخطر الجبال في الولايات المتحدة، فظروف الطقس المتقلبة، وصعوبة المسارات، والتحضيرات غير الكافية تجعل تسلق هذا الجبل مغامرة محفوفة بالمخاطر.

جزيرة كجاري

تقع هذه الجزيرة الأسترالية في منطقة خطرة بسبب التيارات القوية وأسماك القرش وقناديل البحر.

طريق الموت

هذا الطريق مليء بالضباب الكثيف والمنحدرات والانهيارات الأرضية والشلالات في بوليفيا، ما يجعل التنقل عليه خطرا ومرعبا.

بحيرة نيوس

تقع بحيرة نيوس في شمال غرب الكاميرون بأفريقيا، في منطقة تتميز بنشاط بركاني مكثف.

هذه البحيرة، التي تبدو هادئة وساحرة للوهلة الأولى، تخفي في أعماقها خطرا يهدد حياة الآلاف، فهي تحتوي على كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الذائب في مياهها، والذي يتسرب إليها من باطن الأرض عبر الشقوق الصخرية، ما يؤدي إلى اختناق كل الكائنات الحية التي تستنشق هذا الغاز السام.

جزر سينتينيل الشمالية

هذه الجزيرة واحدة من أخطر الأماكن في الهند، سكان هذا المكان عدائيون للغاية تجاه أي أشخاص غرباء، لذا يلجأوا إلى العنف عندما يحاول أي شخص الاقتراب من جزيرتهم.

لذا، فالحكومة الهندية حذرت من محاولة الوصول إلى الجزيرة، وأكدت أن أي محاولة ستكون خطيرة للغاية وتؤدي إلى عواقب وخيمة.

اقرأ أيضا:

عصير سحري يحمي قلبك ويخفض ضغط الدم.. تناول كوبا منه يوميا

تهدد صحتك.. 6 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة مباشرة

مخيفة للغاية.. صور لدمية عملاقة تثير الرعب في الشوارع

عمرها 80 عاما.. سيدة تثير جدلا بوصولها إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون

سعر الكيلو الواحد 6 آلاف جنيه.. ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟