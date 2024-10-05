طعام عدو القلب والكوليسترول.. احذر وضعه على سفرتك في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله:

يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة عند تناولها في الصباح في مشكلات للقلب وارتفاع مستويات الكوليسترول، لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون، ما يؤدي إلى أضرار على صحة الجسم.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن البطاطس المقلية تُعتبر من أكثر الأطعمة الضارة عند تناولها في الصباح وبكميات كبيرة.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن عملية القلي تزيد من محتوى الدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون الخطيرة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار، ما يؤدي إلى مشكلات وأمراض القلب.

وأضافت أن الملح المضاف للبطاطس المقلية يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشارت إلى أن البطاطس المقلية غنية بالسعرات الحرارية، ما يزيد من الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر لأمراض القلب.

ونصحت بما يلي:

تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية.

- القلي في كمية قليلة من الزيت النباتي.

- تجنب الأطعمة المصنعة والسريعة.

شرب كمية كافية من الماء.

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