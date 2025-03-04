أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أبرز الظواهر الجوية التي ستشهدها مختلف المحافظات المصرية.

قال الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «الفترة الحالية تشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية».

وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتدال سرعات الرياح وعدم وجود فرص لتساقط الأمطار وسط أجواء معتدلة أو دافئة على أغلب المناطق ومائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أنه بدءً من الثلاثاء 4 مارس، سنتأثر بمنخفض جوي على السواحل الشمالية الغربية، وفي يومي الأربعاء والخميس سيفرض المنخفض سيطرته بشكل كامل على شمال مصر بدايةً من السواحل الشمالية وحتى القاهرة وشمال الصعيد مع وجود تساقط أمطار بدءً من غدًا من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغريبة في مرسى مطروح والإسكندرية وتمتد خفيفة لبعض محافظات الوجه البحري.

وأكد الدكتور محمود القياتي أنه بدخول الأربعاء والخميس تزامنًا مع سيطرة المنخفض الجوي بشكل كامل، تصل الأمطار إلى رعدية أحيانًا على محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تمتد أقل شدة لبعض المحافظات الجنوبية حتى القاهرة الكبرى على مدار الأربعاء والخميس.

واختتم أنه مع يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تعود درجة الحرارة العظمى إلى 20 أو 21، والصغرى تصل إلى 10 إلى 11 درجة مئوية، مع استمرار طقس شديد البرودة في ساعات الليل، بينما يسيطر الدفء والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بساعات النهار.

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