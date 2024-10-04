تدمر كبدك.. عدو خفي في مائدتك يهددك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النظام الغذائي والمكونات المستخدمة في طهي الطعام لها دورًا هامًا في صحة الجسم، ويمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وبحسب ما ذكره موقع news-medical، أن استهلاك كميات كبيرة من الأملاح في الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وقد أظهرت دراسة طويلة الأمد أجرتها جامعة ميدوني فيينا لأول مرة أن هذا الخطر ينعكس أيضًا في إحصاءات السرطان في أوروبا، وكما يظهر التحليل الذي نُشر مؤخرًا في المجلة المتخصصة لـ"سرطان المعدة"، فإن الأشخاص الذين يضيفون الملح بشكل متكرر إلى طعامهم هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنحو 40% من أولئك الذين لا يستخدمون ملح الطعام باستمرار.

أعراض سرطان المعدة، وفقًا لموقع cancer:

1- ضعف الشهية.

2- فقدان الوزن غير المبرر.

3- الشعور بألم في البطن تحديدًا فوق السرة.

4-الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة فقط.

5- حرقة المعدة.

6-عسر الهضم.

7- المعاناة من الغثيان.

8- القيء مع أو بدون دم.

9- تورم أو تراكم السوائل في البطن

10- ظهور دم في البراز، مما قد يجعل البراز يبدو باللون البني الداكن أو الأسود.

11- الشعور بالتعب أو الضعف نتيجة لقلة خلايا الدم الحمراء ويعرف باسم(فقر الدم).

12- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، وتحديدًا إذا انتشر السرطان إلى الكبد.

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