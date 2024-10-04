ما الذي يحدث لجسمك عند تناول العنب الغامق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتوي حبات العنب، وخاصة السوداء منها، على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل الريسفيراترول والأنثوسيانين والفلافونويد.

ووفقًا لما جاء في صحيفة فيستي. رو، هذه المركبات تؤدي دورًا حيويًا في حماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

فوائد العنب الأسود

1- مضاد للأكسدة

يحمي الخلايا من التلف ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

2- مضاد للالتهابات

يساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الأمراض.

3- يحسن صحة القل

يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

4- يحسن نوعية النوم

يحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

5- مضاد الشيخوخة

يساعد في الحفاظ على شباب البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

لماذا العنب الأسود؟ كلما كان لون العنب أغمق، زادت فيه نسبة مادة الريسفيراترول، التي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في الطبيعة.

لتحقيق أقصى استفادة من فوائد العنب، يُنصح بتناول العنب الطازج بانتظام، ويمكن أيضًا تناول عصير العنب الطبيعي.

يعتبر العنب، وخاصة العنب الأسود، غذاءً خارقًا يحمل العديد من الفوائد الصحية، لذا، لا تتردد في إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي.



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