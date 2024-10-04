هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول مكملات الكولاجين عن طريق الفم أو استخدامه موضعياً قد لا يكون بنفس الفعالية التي تدعيها الشركات المصنعة.

وبحسب ما ورد عبر "مديكال إكسبريس"، إن السبب الرئيسي لذلك هو أن جزيئات الكولاجين كبيرة جدًا، وقد لا يتم امتصاصها بشكل كامل في الجسم.

ماذا عن حقن الكولاجين؟

على عكس المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية، فإن حقن الكولاجين في العيادات الطبية تحت إشراف طبيب متخصص تعتبر أكثر فعالية. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة ونوع الكولاجين الذي يناسب كل حالة.

نصائح مهمة

التغذية المتوازنة:

تعتبر التغذية الصحية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ضرورية لصحة الجلد وإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

حماية الجلد من الشمس:

الأشعة فوق البنفسجية هي العدو الأول للكولاجين، لذلك يجب استخدام واقي الشمس بانتظام.

ترطيب البشرة:

الحفاظ على رطوبة البشرة يساعد على تحسين مظهرها ومرونتها.



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