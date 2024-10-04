للرجال.. هذا النوع من الزيوت يزيد هرمون الذكورة ويحسن الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

زيت الزيتون من الدهون الصحية لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وتحديدًا للرجال حيث يدعم خصوبتهم.

وبحسب ما ذكره موقعي Health وMarham، إليك تأثير زيت الزيتون على صحة الرجال:

1- تعزيز الخصوبة

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على فيتامين هـ، الذي يرتبط بتحسين حركة الحيوانات المنوية وعددها. يُعتبر فيتامين هـ قابلًا للذوبان في الدهون، إذ يحمي غشاء الخلية للحيوانات المنوية من التلف التأكسدي لدى الرجال المصابين بالعقم.

وأفادت العديد من الدراسات أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، يمكن أن تعزز شكل الحيوانات المنوية وحركتها عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام زيت الزيتون في وجباتك يمكن أن يكون له فوائد صحية محتملة أخرى، مثل تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

2- زيادة هرمون التستوستيرون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة "البوليفينول"، التي تعمل على زيادة مستويات هرمون الذكورة وتحسين الخصوبة، والوقاية من الالتهابات التناسلية.

3- تعزيز جودة الحيوانات المنوية

زيت الزيتون غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الحيوانات المنوية من التلف، ما يعزز جودتها ويزيد من فرص الإنجاب.

4- الوقاية من سرطان البروستاتا

يقي زيت الزيتون من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية.



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