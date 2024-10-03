مكياج ناعم للمحجبات لخريف 2024 من المدونات.. إطلالتك طبيعية وراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تحرص المرأة المحجبة على مواكبة أجدد صيحات الجمال، لكن بما يليق بإطلالاتها المحتشمة الأنيقة والراقية، بما فيها موضة المكياج الناعم بنغمات مشرقة، التي تعد خياراً مثالياً لأجواء الخريف، حيث غالباً ما تكون البشرة شاحبة أو مصابة ببعض العيوب نتيجة التعرض للشمس ساعات طويلة خلال فصل الصيف، ما يبرز جمالها بأسلوب مشرق وراق في الوقت عينه. فقد حان الوقت لتتألقي بألوان مكياج مشرقة تزينين بها عينيك مع الحفاظ على ملامحك الطبيعية ولون بشرتك، وذلك على غرار مدونات الموضة المحجبات، اللاتي يلهمنك هذا الخريف أجمل صيحات المكياج الناعم والبسيط.

ففي خريف 2024، تبرز ألوان المكياج الترابية الناعمة والزهرية ضمن موضة ظلال العيون، لإبراز ملامحك وإضفاء الإشرقة والتوهج على وجهك، وهي تناسبك في الأوقات كافة، سواء في المناسبات أو في حياتك اليومية والعملية، كما أنها تليق بكافة أشكال الوجوه، ومن خلالها تواكبين الموضة وتبرزين ملامحك وشخصيتك النابضة بالحياة في آن.

ومن "الخليج 365"، رصدنا لك أجمل صيحات مكياج ناعم للمحجبات لخريف 2024 من مدونات الموضة، لتختاري منها ما يعجبك.

مكياج زهري مشرق ناعم من دلال الدوب

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وعندما تبحثين عن مكياج زهري بلمسات مشرقة للمحجبات، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة دلال الدوب التي تشتهر بصيحاتها الجمالية الراقية والتي تناسب شريحة واسعة من الشابات المحجبات، طبقي هذا المكياج بلمسات ناعمة من خلال ظلال العيون الزهرية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا القليلة ومكياج البشرة الموحد المزين بالبلاش الزهري البارز، وأكملي مكياجك بأحمر الشفاه الزهري اللامع، يمكنك تطبيق مكياجك هذا في كل الأوقات فهو يليق بكل أشكال الوجه.

يمكنك أيضاً اعتماد مكياج لسهرات الخريف من وحي مدونات الموضة المحجبات

مكياج خفيف على طريقة يارا النملة

View this post on Instagram A post shared by Yara Alnamlah يارا النملة (@yaralnamlah)

بعض الشابات المحجبات يفضلن المكياج الخفيف بلمسات طبيعية تليق بجمالهن، ومن وحي مدونة الموضة والجمال يارا النملة التي تشتهر بمكياجها الخفيف والبسيط، يمكنك تطبيق هذه الصيحة، بحيث تعملين على وضع القليل من ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة المناسب للبشرة السمراء وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي.

مكياج كلاسيكي ناعم من حنين الصيفي

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وإذا كنت ممن يفضلن المكياج الكلاسيكي الناعم، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة حنين الصيفي، التي تألقت بهذه الصيحة من خلال الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والماسكرا البارزة، واختارت مكياج البشرة اللامع مع صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، يمكنك تطبيق مكياج حنين بأسلوب ناعم وكلاسيكي يبرز جمالك خلال السهرات والمناسبات.

صيحة الأيلاينر المسحوب من نجود بنت مشعل

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ولا تستغني الكثير من السيدات المحجبات عن صيحة الأيلاينر المسحوب الذي يعد موضة رائجة في كل الفصول، لذا ننصحك بها في خريف 2024 لتكوني ملفتة مع سحبة العيون البارزة إلى جانب الماسكرا ومكياج البشرة الناعم لصاحبات البشرة السمراء، مع أحمر الشفاه الترابي اللامع والمحدد بقلم بني اللون. يمكنك اعتماد هذا المكياج في مختلف الأوقات، حيث يمنحك مظهراً جذاباً بلمسات دافئة.

اليك مكياج خليجي للصبايا المحجبات من دلال الدوب

مكياج نيود ناعم من فاطمة حسام

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أما إذا كنت تميلين إلى درجات النيود في المكياج، يمكنك اعتماد مكياج نيود ناعم وخفيف على طريقة مدونة الموضة فاطمة حسام التي تشتهر بنعومة ملامحها وبشرتها السمراء المخملية، طبقي ظلال العيون النيود فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الموحد وأحمر الشفاه النيود، وتألقي بأجمل إطلالة على طريقتها في كافة الأوقات.

مكياج وردي هادئ من تسنيم أبو سيدو

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ويعد المكياج الوردي بلمسات هادئة خياراً مثالياً للمحجبات، سواء في الحياة اليومية أو المناسبات، لاستقبال خريف 2024، وعلى طريقة مدونة الموضة تسنيم أبو سيدو طبقي ظلال العيون الوردية فوق جفن العين مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين الخارجية، والماسكرا الناعمة إلى جانب مكياج البشرة الموحد المناسب للون البشرة البيضاء، وأنهي مكياجك بأحمر الشفاه الوردي المات، هذه الصيحة من شأنها أن تبرز جمالك في كافة الأوقات.