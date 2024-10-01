الامارات | سلطان القاسمي: الموسوعة العربية ستغني الدنيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن «اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية والانتهاء من طباعته إنجاز كبير تحتفل به الأمتان العربية والإسلامية، لأن اللغة هي فخر الأمة، وحاملة معارفها وتاريخها وحضارتها»، مشيداً سموّه بجهود القائمين على هذا الإنجاز الضخم الذي استغرق سبع سنوات تواصل فيها العمل ليل نهار، ليُقدم الخير الكثير إلى الباحثين والدارسين والأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة سموّه التي ألقاها، أمس، بمناسبة الانتهاء من طباعة 127 مجلداً من المعجم التاريخي للغة العربية، وذلك في مقر منشورات القاسمي.

وتفضّل سموّه بتوقيع آخر نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو المجلد رقم 127، ويشمل حرفي الواو والياء.

وأعلن صاحب السموّ حاكم الشارقة، انطلاق العمل في «الموسوعة العربية الشاملة» التي ستكون عبارة عن مجلدات موسّعة تضم كل المصطلحات العربية في مختلف ضروب المعرفة، لتكون وعاءً شاملاً للغة العربية، ومتاحة للجميع.

وتناول صاحب السموّ حاكم الشارقة أهمية وأهداف المعجم التاريخي للغة العربية، مباركاً للأمة العربية هذا الإنجاز الكبير، والذي هو واجب على كل فرد ينتمي لهذه الأمة، مشيراً إلى أن العمل سيستمر، لأن المعجم اختص فيما يُقالُ له الجذور ولابد من الوصول إلى الثمر، وقال سموّه «اللغة العربية حاويةٌ لكل العلوم والمعارف، وهذا المعجم التاريخي لها هو الوعاء الذي يحملها ولذلك نفاخرُ بهذه اللغة».

وأوضح صاحب السموّ حاكم الشارقة أن «الموسوعة العربية الشاملة» سيبدأ العمل فيها فوراً، وهي شاملة وتضم كل المصطلحات العربية في العلوم والآداب والفنون والأعلام، ولا يوجد مصطلح عربي خارج عنها إلا الدخيل منه منعاً للتأليف والتشويه للغة.

ولفت إلى أن سير العمل في الموسوعة سيكون على نسق ما كان عند بداية فكرة وانطلاق العمل في المعجم التاريخي للغة العربية. وتابع سموّه: «في هذا الصباح المبارك، الآن الساعة التاسعة بتوقيت الشارقة، وعلى بركة الله، سنبدأ الخطوة الأولى للموسوعة العربية الشاملة، ونحن منفتحون.. متأملين خيراً كثيراً».

وأكد سموّه أن النوايا قد عُقدت لإكمال الموسوعة حتى لو وصلت إلى 500 مجلد، وستكون متاحة أيضاً على الشبكة العنكبوتية، ليتمكن كل الناس من الوصول إليها بسهولة. وأضاف: «هذه الموسوعة ستغني الدنيا، نحن الآن نضع الأسس ولكن علينا واجب آخر هو إصلاح المُتلقي وهو مهم جداً، ونحن نعمل على ذلك في الطفولة والمدارس والطرقات وكافة المجالات بما في ذلك اللوحات الإعلانية. أنا لا أترك شيئاً ومادمت أعرفُ أن هناك خطأ أصحّحه، نحن لدينا واجبٌ تجاه العالم العربي والإسلامي، وتجاه محبي اللغة العربية إذا كانوا شرقاً أو غرباً، لذلك بدأنا ما يسمى بالمراكز الثقافية في أوروبا، كما نعمل على إحياء المعاهد في إفريقيا». وشدد سموّه على أهمية العمل على العلم الصحيح الخالي من الملوثات عبر إنجاز «الموسوعة العربية الشاملة» لتكون هي أبرز ما تضمه المراكز الثقافية في كل مكان.

المعجم في «الشارقة للكتاب»

كشف صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن توفير كل مجلدات المعجم التاريخي للغة العربية في الدورة المقبلة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كما سيكون متاحاً على الشبكة العنكبوتية، ليسهل الاطلاع عليه، لأنه لم يتم إنجازه لوضعه على أرفف المكتبات فقط ولكن لفائدة الناس، إذ يحتاج إليه الباحث والدارس والمعلم.

حاكم الشارقة:

. اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية إنجاز كبير.. لأن اللغة هي فخر الأمة.

. الموسوعة العربية الشاملة سيبدأ العمل فيها فوراً.