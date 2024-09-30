انفجار أنبوب صرف صحي على طريق.. وهذا ما حدث للمارة "فيديو صادم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، انفجر أنبوب صرف صحي على طريق سريع في الصين ما أدى إلى نشر المخلفات في كل مكان.

وبحسب ديلي ميل، غمر بركان من البراز المارة والسيارات بعد انفجار أنبوب للصرف الصحي بالقرب من الطريق السريع.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في مدينة قوانجشي الجنوبية في الصين، أكوامًا من الفضلات البنية البرتقالية اللون، وهي تملأ الطريق.

ويظهر في الفيديو كيف ارتفعت الفضلات البشرية إلى ارتفاع يزيد عن 33 قدمًا في الهواء مثل نافورة مياه حارة، ما أدى إلى تشكل سحابة بنية ضخمة في أجواء مدينة نانينج.

وهطلت المخلفات على السيارات، ليضطر الراكبون إلى غسيل الزجاج ليتمكنوا من متابعة طريقهم، كما تناثرت القمامة على رؤوس المارة، وسط أجواء من الذعر.

وورد أن أحد السائقين اشتكى، قائلاً: "أنا غارق في البراز، وسيارتي ملطخة باللون الأصفر".

وأكدت السلطات المحلية عدم سقوط ضحايا جراء الانفجار، وأرجعت سبب انفجار أنبوب الصرف الصحي إلى تحميل زائد أثناء إجراء اختبار ضغط، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

لكن عدة مركبات لحقت بها أضرار نتيجة الانفجار المفاجئ الذي وقع.

تم إرسال مسؤولين إلى مكان الحادث للقيام بعملية تنظيف واسعة النطاق بعد الانفجار، لكن الرائحة لا تزال متواجدة في أجواء المنطقة رغم مرور عدة أيام على الحادث، كما قال أحد العابرين.

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