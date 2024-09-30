زوجان يعيشان مع جار غير متوقع وخطير في منزلهما- لن تتخيل المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، يعيش زوجان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مع جار خطير وغير متوقع.

وفقا لموقع "wionews"، بدلا من جار بشري، يعيش معهما دب أسود ضخم يتردد على منزلهما يوميا.

روي الزوجان بوب وسوزان نيسلر، اللذان يقطنان في "سفوح وادي سان جابرييل"، قصة تعايشهما الغريبة مع الدب الذي أطلقا عليه اسم "جونيور"، فكل صباح، يظهر الدب في شرفة منزلهما، ويذهب للبحث عن الطعام، ثم يعود في المساء لينام في حفرة حفرها لنفسه في نفس المكان.

بالرغم من أن الدب لم يسبب أي أذى للزوجين حتى الآن، إلا أنهما يشعران بالقلق حيال وجوده، خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية سلامة الآخرين، فهم يخشون أن يؤذي الدب شخصا آخر، خاصة وأن الدب يتجول بحرية في المنطقة.

يقول الزوجان: "علينا أن نتخلص من الدب، لأننا لا نريد أن نكون مسؤولين عن أي مكروه يحدث لشخص آخر، لكن في الوقت نفسه، لا نريد إيذاء الدب".

وأضافا: "نحن لا نخاف من الدب، لكننا نتعب من تنظيف المكان بعد رحيله كل يوم، لذلك، نطلب من مسؤولي الحياة البرية مساعدتنا في إبعاد الدب بطريقة إنسانية".

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