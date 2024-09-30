مليونير يشتري جزيرة خاصة لزوجته بمبلغ خيالي- والسبب مفاجأة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في خطوة غير متوقعة، قرر مليونير أن يهدي زوجته البريطانية "سودي الندق" هدية لا تُنسى، اشترى جزيرة خاصة في آسيا لها، بلغت قيمتها 418 كرور روبية، أي ما يعادل 241,415,064 جنيه مصري، وذلك حتى تتمكن من الاستمتاع بالشاطئ بحرية تامة دون أي قيود.

شاركت "سوودي" متابعيها تفاصيل هذه الهدية الفاخرة عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

التقى "جمال الندق" بـ "سودي" أثناء الدراسة في جامعة في دبي، وتزوجا الثنائي قبل ثلاث سنوات، وفقا لموقعي "hindustantimes" و"news18".

وأوضحت "سودي" أن سبب شراء هذه الجزيرة هو رغبتها في الشعور بالأمان والخصوصية أثناء ارتداء ملابس البحر.

حصد مقطع الفيديو الخاص بالجزيرة ملايين المشاهدات في وقت قياسي.

ولم تكن هذه الهدية هي الأولى من نوعها التي يقدمها "جمال الندق" لزوجته، حيث تشتهر "سودي" بمشاركة متابعيها على انستجرام بصور ومقاطع فيديو توثق حياتها الفاخرة، والتي تشمل هدايا باهظة الثمن، ورحلات سفر إلى أرقى الوجهات السياحية، ومواعيد عشاء في أضخم المطاعم الفاخرة.

وفي أحد مقاطع الفيديو، كشفت "سودي" أن زوجها سافر إلى إيطاليا لتخصيص سيارة فيراري جديدة لها، كما اشترى لها خاتما من الألماس.

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