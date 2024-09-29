عادة يومية شائعة تحمي من سرطان الرأس والرقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون أن تجاهل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو عدم استخدام خيط الأسنان بانتظام قد يزيد من الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

كما أن المستويات العالية من البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرأس والرقبة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحتى الآن لم يعرف الخبراء البكتيريا المحددة داخل الفم التي يمكن أن ترتبط بسرطان الرأس والرقبة.

واكتشف الباحثون أكثر من 12 نوع من البكتيريا التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة بنسبة 50%.

والخلايا الحرشفية هي خلايا مسطحة تشبه الجلد وتغطي بطانة الفم والأنف والحنجرة والغدة الدرقية والحلق.

وتسلط نتائج الدراسة على أهمية نظافة الفم الجيدة والتي تشمل تنظيف الأسنان مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان وزيارة الطبيب بانتظام.

وقد يسهم تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط الأسنان في منع أمراض اللثة والوقاية من سرطان الرأس والرقبة.

وراجع الباحثون في الدراسة بيانات من ثلاث دراسات تابعت 159840 أمريكيا لفهم كيف تؤثر العوامل المختلفة، مثل النظام الغذائي ونمط الحياة على تطور الأورام السرطانية.

وبعد التسجيل، طلب من المشاركين تنظيف أفواههم بغسول الفم وتقديم عينات من اللعاب للاختبار لتحديد كمية وأنواع الميكروبات في أفواههم.

وعلى مدار المتابعة التي استمرت 15 عاما، تم تشخيص إصابة 236 مشاركا بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة، وتمت مقارنة الحمض النووي للميكروبات الفموية لديهم بـ 458 مشاركا ظلوا خاليين من السرطان.

وتم أيضا مراعاة العوامل التي قد تغير النتائج، وتاريخ التدخين والعمر واستهلاك الكحول.

ووجد الباحثون أن 13 نوعا من مئات البكتيريا المختلفة الموجودة بشكل روتيني في الفم قد تزيد أو تخفض من خطر الإصابة بالسرطان.

وقد ارتبطت هذه المجموعة بزيادة احتمال الإصابة بالمرض بنسبة 30%.

وبالاقتران بخمسة أنواع أخرى غالبا ما تُرى في أمراض اللثة، زاد الخطر الإجمالي بنسبة 50%.

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