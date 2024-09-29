سر التألق والنضارة.. كيف تختارين التونر المناسب لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة:

يُعتبر تونر الوجه أحد العناصر الأساسية في روتين العناية بالبشرة، إذ يحتوي على مكونات تهدئ البشرة وتنظفها دون فقدان الرطوبة الطبيعية.

وإليكِ كيفية اختيار التركيبة المناسبة لكل نوع بشرة، كما ذكر موقع "Healthshots".

1- أفضل تونر للبشرة العادية

اختاري تونر مرطبًا أو متوازنًا يحتوي على مكونات مثل الصبار وماء الورد والبابونج، حيث تهدئ هذه المكونات البشرة وتحافظ على مستويات الترطيب دون أن تجعلها دهنية.

2- أفضل تونر للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب

إذا كنتِ تعانين من البشرة الدهنية أو حب الشباب، اختاري تونر يساعد على تقليص المسام وتقليل الدهون، مثل تلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك. تجنبي المستحضرات المرطبة بشكل مفرط والمكونات الزيتية التي قد تسد المسام.

3- أفضل تونر للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى مرطب خاص لاستعادة الرطوبة، اختاري تونر غني بالمكونات المرطبة مثل حمض الهيالورونيك وماء الورد والجلسرين، وتجنبي المستحضرات التي تحتوي على الكحول لأنها تجفف البشرة.

4- أفضل تونر للبشرة المختلطة

لحماية البشرة المختلطة، يجب الحفاظ على توازن المناطق الدهنية والجافة، اختاري تونر متوازن يحتوي على النياسيناميد والشاي الأخضر وحمض الهيالورونيك؛ للتحكم في دهنية المناطق المحددة.

5- أفضل تونر للبشرة الحساسة

تجنبي المنتجات التي تحتوي على مكونات ضارة مثل العطور أو الكحول، اختاري تونر لطيف يحتوي على مكونات مهدئة مثل الصبار، أو البابونج لترطيب البشرة وتهدئتها دون تهييجها.

6- أفضل تونر للبشرة الناضجة

اختاري مستحضرات ذات خصائص مضادة للشيخوخة، مثل تلك التي تحتوي على حمض ألفا هيدروكسي أو الببتيدات، لتعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين ملمس البشرة.

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