لن تصدق تأثير تناول الكوارع على صحة الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتوي الكوارع على الكثير من الكولاجين والبروتينات، ولها مكانة خاصة في العديد من الثقافات، ولكن، هل تناول الكوارع مفيد أم ضار؟

تأثير تناول الكوارع على صحة الكلى والكبد

زيادة حموضة الدم

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، يعتقد البعض أن تناول الكوارع يزيد من حموضة الدم، مما يضع ضغطًا على الكلى والكبد.

صعوبة الهضم

يخشى البعض أن تكون الكوارع صعبة الهضم وتزيد من العبء على الكلى والكبد.

تراكم الدهون والشحوم

أن الكوارع غنية بالدهون والشحوم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد.

إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها

القيمة الغذائية

الكوارع غنية بالكولاجين والبروتينات، وهما عنصران أساسيان لصحة الجلد والمفاصل والأنسجة الضامة. كما تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

الدهون الصحية

تحتوي الكوارع على نسبة من الدهون، ولكنها بشكل عام دهون صحية غير مشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكلى والكبد أو أمراض القلب إلى استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الكوارع.

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