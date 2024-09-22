مشروب سحري قبل النوم ينظف شرايينك ويحمي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير الرمان من المشروبات التي تتميز بتركيبة غنية بمضادات الأكسدة القوية، والتي تحمي من الأمراض وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير الرمان ليلاً يقي من أمراض القلب ويعزز صحة الشرايين، ويمنع تراكم الدهون والكوليسترول الضار على جدرانها.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تناول كوب منه يساعد على تنقية الشرايين من الشوائب، ويحافظ على مرونتها، ويمنع تصلب الشرايين.

وأكدت أن عصير الرمان يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويحسن من توسيع الأوعية الدموية والدورة الدموية، كما يحمي عضلة القلب من التلف، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقدّمت عدة فوائد أخرى لتناول كوب من عصير الرمان، تتمثل فيما يلي:

- الحماية من السرطان

- تعزيز المناعة

- تحسين المزاج

- تقليل الأرق

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

- تحسين الهضم

منع الإمساك

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