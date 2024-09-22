5 أطعمة ومشروبات تحمي من الخرف.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من من جامعة كوينز بلفاست أن تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%.

كما أن العمر والجينات تسهم بشكل كبير في الإصابة بهذا المرض، ووجد الباحثون أن النظام الغذائي قد يؤدي أيضا دورا مهما في الوقاية من الخرف، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

والفلافونويد مركبات موجودة بشكل أساسي في النباتات والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة يمكن أن يكون لها مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

كما ارتبطت أيضا بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تحسين الوظيفة الإدراكية.

ويمكن أن تسهم مركبات الفلافونويد في منع تراكم لويحات بيتا أميلويد، وهي علامة رئيسية لمرض ألزهايمر، في الدماغ.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد:

- التوت

- الخضروات الورقية

- الشاي

- النبيذ الأحمر

- الشوكولاتة الداكنة

وأوضحت النتائج أن تناول ست حصص إضافية من الأطعمة الغنية بالفلافونويد يوميا، وخاصة التوت والشاي والنبيذ الأحمر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%.

وكانت النتائج أكثر وضوحا لدى الأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية عالية وكذلك أولئك الذين يعانون من أعراض الاكتئاب.

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