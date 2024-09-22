الامارات | الأردن: بائع اسطوانات الغاز سرق عصفورين من "البلكونة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرق بائع غاز عصفورين من نوع كناري، بينما كان كل عصفور يختبئ بداخل قفصه الخاص، على "بلكونة" المطبخ في منطقة جنوب عمّان.

وحسب كاميرات المراقبة، فإن بائع اسطوانات الغاز تسلل إلى المنزل من خلال باب الكراج الذي كان مفتوحا أصلا، وسرق القفصين وسلمهما للمشتكى عليه الثاني.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس السارق والشخص الذي كان بانتظاره مدة 3 أشهر، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية؛ نظرا لإسقاط الحق الشخصي في القضية من قبل مالك العصفورين.

وكان صاحب العصفورين اكتشف السرقة لدى خروجه للشرفة ليتفقدهما، فتبين له أنهما مسروقان وبمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في منزله، تبين له أن بائع الغاز قد دخل منزله خلسة وسرق القفصين فتوجه إلى المركز الأمني وقدم الشكوى؛ حيث جرى القبض على بائع الغاز والشخص الذي كان بانتظاره.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان حاكمت المتهمين بجرم السرقة، وقضت بحبسهما مدة 3 أشهر، فيما أعلنت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية براءة المشتكى عليه الثاني لعدم كفاية الأدلة من قبل النيابة.