تفعل العجب بجسمك.. أطعمة تخفض الكوليسترول وتحافظ على قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - يتضمن الحفاظ على نمط حياة صحي للقلب مجموعة من العوامل، وأحد هذه العناصر المحورية هو النظام الغذائي.

وبحسب thehealthsite، إيك أطعمة تخفض الكوليسترول وتحافظ على قلبك، وهي:

الفاصوليا الغنية بالألياف

الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي لا تدعم صحة القلب فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع.

الباذنجان والبامية

توفر هذه الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، الباذنجان والبامية، أليافًا قابلة للذوبان قيمة، ما يساهم في اتباع نظام غذائي صحي للقلب.

الجوز

تؤكد الدراسات أن تضمين اللوز والجوز والفول السوداني في النظام الغذائي مفيد للقلب، ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طفيف ويوفر مغذيات إضافية تحمي القلب.

الأسماك الدهنية

تناول الأسماك الدهنية، عدة مرات في الأسبوع يحل محل الدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول السيئ في الدم والتي توجد في اللحوم، بالإضافة إلى ذلك، توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك فوائد مباشرة من خلال تقليل الدهون الثلاثية والوقاية من عدم انتظام ضربات القلب.

زيت الزيتون

مفيد للقلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

التفاح والرمان

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة "الأنثوسيانين"، والتي تحمي القلب من أي نوع من الإجهاد التأكسدي.

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