موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تتسبب بعض الأشياء في المنزل في اكتساب الطاقة السلبية والتأثير على أفراد الأسرة، ما يؤثر على الحالة النفسية للأشخاص.

وحددت سها عيد خبيرة الطاقة مجموعة من الأشياء التي تسبب انتشار الطاقة السلبية داخل المنزل، خلال استضافتها في برنامج "هي وبس" التي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني ويذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة" وهما كالتالي:

- الأنتريهات ذات اللون الداكن تجلب الطاقة السلبية داخل المنزل.

-استخدام دولاب كبير مزود بمرايا في غرفة النوم يعتبر خطأ شائعا.

-يجب تجنب وضع المرايا أمام السرير، وذلك لأنها تسبب طاقة حركية غير مناسبة لغرف النوم، وبالتالي يشعر الشخص بعد الراحة واضطراب النوم والخمول.

-يفضل تجنب دهان جدران غرفة النوم بالألوان القوية مثل الأحمر والأسود والأزرق الداكن، حيث أنها تسهم في زيادة التوتر والعصبية وعدم الاستقرار بين الزوجين.

-قد يؤثر النوم بالقرب من الشباك سلبا على جودة النوم وراحة البال.

-يفضل عدم وضع الصور الشخصية داخل غرفة النوم، ويمكن تعليقها في غرفة المعيشة.

-تخزين "جهاز العروس" قد يشغل مساحة كبيرة ويغلق مسارات الطاقة داخل المنزل.

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