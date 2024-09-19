يتناوله كثيرون.. احذر هذا المشروب يدمر الكبد والبنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مشروبات الطاقة تحتوي على مزيج من الكافيين والسكريات، وبالرغم من فوائدها إلا أن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية على الكبد والبنكرياس، وفق ما كشف موقع "clevelandclinic".

ما تأثير مشروبات الطاقة على الكبد؟

مشروبات الطاقة تحتوي على المزيد من الكافيين والسكر، لذا فإن الإكثار من تناولها قد يؤدي إلى تلف والتهاب حاد في الكبد.

ما تأثير مشروبات الطاقة على البنكرياس؟

الإفراط في تناول مشروبات الطاقة قد يسبب التهاب البنكرياس الحاد، وذلك نظرا لمحتواها من الكافيين والسكر والمواد الكيميائية الأخرى.

أضرار أخرى لـ مشروبات الطاقة:

-القلق.

-الاكتئاب.

-إسهال.

-الهلوسة.

-الصداع .

-تقلبات المزاج.

-الغثيان.

-تسارع ضربات القلب.

-السكتة الدماغية .

-تسوس الأسنان .

-زيادة الوزن.

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