لن تتوقع.. 5 أسباب مرضية لفقدان الوزن غير المبرر

محمد اسماعيل - القاهرة - فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية كامنة.

وإليك بعض الأمراض الشائعة التي قد تكون وراء ذلك، والتي تتمثل فيما يلي، وفقًا " aif.ru".

وتبعًا للدكتورة يلينا مامونتوفا أخصائية الغدد الصماء، قد يكون فقدان الوزن السريع أو المفاجئ علامة تشير إلى مرض خطير، يسبب انشطار الخلايا أو فقدان الشهية. فما هي هذه الأمراض؟.

وفرط نشاط الغدة الدرقية يمكن في هذه الحالة أن تبقى الشهية طبيعية وحتى تتحسن، ولكن يصاحبه الضعف.

ويعود سبب فقدان الوزن إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي الناجمة عن زيادة تركيز الهرمونات التي تنتجها الغدة المسؤولة عن التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

كما أن فقدان الوزن غير المبرر، أي دون اتباع حمية غذائية، قد يكون دليلاً على وجود مشكلة صحية كامنة. من أبرز هذه الأسباب:

الأورام الخبيثة: حيث يستخدم الورم الطاقة والمغذيات، مما يؤدي إلى نقصان الوزن.

الأمراض المعدية: تستهلك الجسم طاقة كبيرة لمحاربة العدوى، مما يقلل من الشهية ويؤدي إلى فقدان الوزن.

داء السكري: خاصة من النوع الأول، حيث يحرق الجسم الدهون والبروتينات لتوفير الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

أمراض الجهاز الهضمي: مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، حيث تمنع الالتهابات الأمعاء من امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

المشكلات النفسية: مثل فقدان الشهية العصبي والاكتئاب، تؤثر بشكل مباشر على الشهية وتسبب فقدان الوزن.