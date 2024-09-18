احرص عليها.. الأطعمة المناسبة لمرضى التهاب المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

التغذية تلعب دوراً حاسماً في إدارة أعراض التهاب المعدة والتسريع من عملية الشفاء.

كشفت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض التمثيل الغذائي، إن التهاب المعدة، يصيب الغشاء المخاطي المبطن الذي يحميها من حمض المعدة.

وأضافت الجمعية أن أعراض التهاب المعدة تتمثل في

آلام المعدة

والشعور بالامتلاء

والغثيان.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يمكن مواجهته بتعديل النظام الغذائي، بالابتعاد عن الأطعمة، التي تهيج المعدة مثل الأطعمة الحارة، والدهنية، والمقلية، والتي تسبب انتفاخ البطن مثل الفول، والبازلاء، أو الملفوف.

ومن المهم أيضاً الابتعاد عن المواد الغذائية والمنتجات الجاهزة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الكحولية.

نصائح

يجب تناول الأطعمة قليلة الدسم

الخضروات المطبوخة على البخار

اللحوم قليلة الدسم مسلوقة

كما يجب تناول الطعام من 5 أو 6 وجبات صغيرة بدل 3 وجبات كبيرة على مدار اليوم

إليك بعض النصائح العامة حول النظام الغذائي المناسب.

الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة الحارة والتوابل

الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الحمضية.

الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

الأطعمة المصنعة والأطعمة الجاهزة

الكحول والنيكوتين