عدو خفي على سفرتك.. مشروب يرفع السكر والضغط ويسبب حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، فهي موجودة على موائدنا بصفة يومية، ولكن هل تساءلت يوما عن المخاطر الصحية وراءها والتي تهدد صحتنا على المدى الطويل؟

إليكم تأثير المشروبات الغازية على مستويات السكر والضغط وصحة الكلى، وفقا لموقع "medicinenet".

ضغط الدم في خطر

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو عنصر أساسي في رفع ضغط الدم، حيث يعمل الصوديوم على احتباس الماء في الجسم، ما يزيد من حجم الدم وضغطه على الشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السكر الزائد عدو الصحة

تحتوي هذه المشروبات من السكريات المضافة، والتي تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى السكر في الدم، ما يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين.

مع تكرار هذه العملية، يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

الكلى تدفع الثمن

غنية أيضا بنسبة عالية الكافيين، الذي يضر بصحة الكلى ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي.

أضرار أخرى لا حصر لها

السمنة.

تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

هشاشة العظام.

تسوس الأسنان.

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