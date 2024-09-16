هدمرك.. 10 أطعمة ترفع خطر الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تلعب العادات الغذائية دورًا حاسمًا في صحة الجسم، ويرتبط مرض السكري بشكل وثيق بالعادات الغذائية السيئة، خاصةً الإفراط في تناول بعض الأطعمة.

ورغم أن بعض هذه الأطعمة قد تبدو صحية، فإن تناولها بشكل مفرط يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، ويزيد من مقاومة الأنسولين، مما يعزز خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن 10 أطعمة قد تسهم في تطور مرض السكري إذا تم تناولها بشكل مفرط.

1. المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ومشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكريات المكررة، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة الجلوكوز في الدم، كما أنّ الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، وهما من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري.

2. الخبز الأبيض والمعجنات.

الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر مثل الخبز الأبيض والمعجنات تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، والإفراط في تناولها يساهم في مقاومة الأنسولين.

3. الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية والكعك والدجاج المقلي، تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، مما يسبب الالتهاب وزيادة مستويات الكوليسترول ومقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

4. اللحوم المصنعة

غالبًا ما تحتوي النقانق والهوت دوج واللحوم المعلبة على مواد حافظة وملح ودهون غير صحية، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بسبب تأثيرها السلبي على التمثيل الغذائي والالتهابات.

5. حبوب الإفطار المحلاة

تحتوي العديد من حبوب الإفطار على سكريات مضافة وحبوب مكررة، مما يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

6. الأرز الأبيض

لا يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن بعد معالجته، مما يجعله غذاءً ذا مؤشر جلايسيمي مرتفع، وتناول كميات كبيرة منه بانتظام قد يؤدي إلى اختلال توازن سكر الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

7. الحلوى والحلويات

الحلوى والشوكولاتة والحلويات هي مصادر مركزة للسكر، مما يسبب ارتفاعًا فوريا في مستويات الجلوكوز، والإفراط في تناولها بانتظام قد يسهم في مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن.

8. عصائر الفاكهة

رغم احتوائها على بعض الفيتامينات، إلا أنها غنية بالسكريات الطبيعية دون الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، واستهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

9. منتجات الألبان كاملة الدسم

غنية بالدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

10. رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة

غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية والملح، والإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

احذر.. هذه العلامة داخل بؤبؤ العين تنذر بمرض السكري

"الذهب الأبيض".. مشروب يحمي من أمراض القلب والعظام والدماغ

كتم العطس قد يكون أخطر مما تتخيل.. اكتشف تأثيره المفاجئ على دماغك

ترفع السكر والضغط معا.. 5 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة

سر الاستيقاظ عند الفجر: ما الذي يوقظنا في الساعة الثالثة صباحًا؟