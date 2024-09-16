دراسة تكشف ..دواء شائع الاستخدام يزيد خطر الانهيار العقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة حديثة، أن هناك دواء شائع يوصفه الأطباء لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، يزيد من خطر الإصابة بالانهيار العقلي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال فريق البحث إن عقار Adderall المستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، أو العقاقير المشابهة الأخرى، يزيد من احتمال الإصابة بالذهان أو الهوس بنسبة 60%.

وتزيد الجرعات الأقوى من المخاطر بشكل أكبر، فالأشخاص الذين تناولوا الجرعة القصوى التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كانوا أكثر عرضة للخطر بنحو 5 أضعاف.

وتهدف الأدوية إلى تعزيز التركيز من خلال تحفيز الجهاز العصبي وزيادة معدل ضربات القلب ومستويات اليقظة، وهي مشابهة لمخدر شائعة غير مشروع. وتعمل عن طريق زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ، وهو ما يرتبط بالهلوسة والأوهام والجنون.

وشملت الدراسة حوالي 4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما. وقد تم إدخال جميع المرضى إلى مستشفى ماكلين، بعد إحالات من مستشفيات أخرى في نظام الرعاية الصحية في مركز ماساتشوستس العام بريغهام.

وقالت معدة الدراسة لورين موران، وهي باحثة في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام: "تظهر نتائجنا أنه من الواضح أن الجرعة هي عامل مهم في خطر الإصابة بالذهان، ويجب أن تكون الاعتبار الرئيسي عند وصف العقاقير المنشطة".

وأضافت أن النتائج لا ينبغي أن تثير القلق، ولكنها يجب أن تؤدي إلى توخي الحذر الإضافي عند وصف هذه الأدوية، وخاصة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالذهان والهوس.

نشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب النفسي.

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