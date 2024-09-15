الامارات | ابتلع المخدرات ليخفيها عن الشرطة فقتلته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قالت الشرطة الأمريكية أن رجلا توفي خارج منزل يشتبه في كونه مركز توزيع مخدرات في ديلاند بعد أن أخفى عدة أكياس بلاستيكية من المخدرات في فمه، وفقًا لمكتب عمدة فولوسيا.

وقال مسؤولون إن المحققين كانوا ينفذون مذكرة تفتيش في شارع ساوث كلارا حوالي الساعة 10:30 صباحًا أواخر الشهر الماضي بعد تحقيق سري في مبيعات المخدرات من المنزل. وإثر ذلك تم احتجاز خمسة أشخاص، بمن فيهم كورنيل ماكينلي البالغ من العمر 54 عامًا، وجلسوا بالخارج، لكن ماكينلي لم يكن يستجيب لفظيًا للمحققين، وفقًا لمسؤولي الشرطة.

وقال نواب إن المحققين اشتبهوا في أن ماكينلي ربما يحاول إخفاء أو بلع المخدرات وأخبروه عدة مرات بفتح فمه وبصق أي شيء كان يمضغه.

ووفقًا لمكتب الشريف، رفض ماكينلي، لذا استدعى المحققون المساعدة الطبية. وقال مسؤولون إن ماكينلي أصبح بعد ذلك فاقدًا للوعي وبدأت طواقم إدارة إطفاء ديلاند في اتخاذ تدابير لإنقاذ حياته.

وبحسب موقع "كلوك أورلاندو" فإن المسعفين استعادوا ثلاثة أكياس بلاستيكية من فم وحلق ماكينلي، اثنان منها تحتويان على هيروين وفنتانيل وكوكايين. وقال المسؤولون إن ماكينلي نُقل إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته.

ووضع ضباط إنفاذ القانون في ديلاند إشعارات على المنزل معتبرين أنه غير آمن، فيما لم يعلن السبب الرسمي لوفاة ماكينلي بانتظار تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي.