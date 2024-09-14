هذا ما يحدث للسكر في جسمك والكلي عند تناول الملبن.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الملبن بالمكسرات ضمن علبة حلاوة المولد لمذاقه اللذيذ والمتميز، لكن البعض يجهل تأثيره على مستويات السكر في الدم وصحة الكلى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في لـ"الخليج 365"، إن الملبن بالمكسرات غني بالسكريات التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما يجعله غير مناسب لمرضى السكري أو على الأقل يستوجب تناوله بحذر شديد.

وأضاف "القيعي" أن المكسرات تحتوي على دهون صحية وألياف وبروتين، وهي مفيدة بحد ذاتها، ولكن عند مزجها مع الملبن الغني بالسكر، تقل الفائدة نظرًا لتأثير السكر العالي على مستويات السكر في الدم، مما يقلل من استفادة الجسم من العناصر الغذائية في المكسرات.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية مرضى السكري بتجنب تناول الملبن بالمكسرات أو استشارة الطبيب قبل تناوله، مع ضرورة مراقبة مستوى السكر في الدم إذا قرروا تناوله بكميات صغيرة.

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