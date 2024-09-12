الامارات | نصف بيت في لوس أنجلوس للبيع بنصف مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أُدرج عقار جديد للبيع في سوق العقارات الباهظة الثمن في لوس أنجلوس، ولكن دون أن يكون منزلا كاملا، بل نصف منزل مقابل نصف مليون دولار.

وقصة المنزل أن شجرة كبيرة سحقته بعدما سقطت عليه بسبب عاصفة، فتحطم عمليا نصفه، وبقي النصف الآخر موجودا. وحصل الحادث للمنزل المكون من غرفة نوم واحدة وحمام واحد في ضاحية مونروفيا، شمال شرق لوس أنجلوس، في مايو مع وجود مستأجرين وكلبين بالداخل. ولم تحدث إصابات، لكن السياج ومعظم السقف قد تضرر.

والآن ما تبقى من العقار - مع الجدران المفقودة والأسلاك المعلقة وعدم وجود أسقف - معروض للبيع مقابل 499.999 دولارًا. وقال وكيل الإدراج كيفن ويلر لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه (يمكن القول أنه) "مخطط طابق مفتوح".

ويعتمد الحجم المدرج البالغ 645 قدمًا مربعًا (60 مترًا مربعًا) على القياسات التي تم إجراؤها قبل سقوط الشجرة. وكشف ويلر إن الكهرباء مقطوعة، لكن السباكة لا تزال تعمل.

وتنص لوائح مونروفيا على أن عمليات الهدم على العقارات التي يزيد عمرها عن 50 عامًا، والتي يقع فيها المنزل، تتطلب مراجعة. ولكن بما أن المنزل دُمر بفعل ما يُعرف بحادث قدري، فإن المراجعة ليست ضرورية، وفقًا لويلر. وبالتالي، يمكن للباحثين عن منزل شراء ما تبقى من المنزل وإصلاحه دون التعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية المطلوبة عادةً أثناء إعادة البناء. وقال ويلر لصحيفة نيويورك تايمز: "كان هناك الكثير من الاهتمام حتى الآن لأن الطلب مرتفع للغاية وهذا السعر (نصف مليون دولار) منخفض للغاية".