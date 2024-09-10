هذا ما يحدث لجسم المرأة عند تناول عصير البنجر.. سلاحكِ السري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فوده:

لا تقتصر الأعراض السلبية لانقطاع الطمث على التقلبات المزاجية والهرمونية فحسب، بل تشمل أيضاً زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. في فترة انقطاع الطمث، وهي المرحلة التي تمثل نهاية الدورة الإنجابية، تصبح صحة القلب لدى المرأة أكثر عرضة للخطر.

لذلك يُعد تعديل نمط الحياة والعادات الغذائية أمراً مهماً للتعامل مع هذه التحديات، ويشير بحث جديد إلى أن شرب عصير البنجر خلال فترة انقطاع الطمث يحمل فوائد صحية متعددة.

فوفقاً لدراسة سريرية جديدة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب عصير البنجر يُحسن تدفق الدم في الشرايين ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء بعد انقطاع الطمث، كما ذكر موقع "healthshots".

العلاقة بين انقطاع الطمث وصحة القلب

تعد فترة انقطاع الطمث مرحلة تحمل مخاطر كبيرة على صحة قلب المرأة، قبل انقطاع الطمث، تكون مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء مثالية، مما يساعد على الحفاظ على مرونة جدران الشرايين وحماية القلب. لكن خلال فترة انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى فقدان الحماية الطبيعية للقلب.

فوائد عصير البنجر للنساء

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "Frontiers of Nutrition"، فإن تناول عصير البنجر يومياً يعزز الدورة الدموية الصحية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، ويساعد عصير البنجر، الغني بالنترات، على توسيع الأوعية الدموية واسترخائها، مما يحمي النساء اللاتي يعانين من انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، كما تبقى فوائد عصير البنجر مستمرة في فترة ما بعد انقطاع الطمث، مما يوفر فوائد طويلة الأمد لصحة القلب.

تعمل النترات، وهي المكون الرئيسي لعصير البنجر، على تحسين تدفق الدم من خلال تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الدم، مما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما يعزز التأثيرات المضادة للالتهابات. أكسيد النيتريك يوسع الأوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم، ويخفض ضغط الدم، مما يُعد عوامل مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد أخرى لعصير البنجر

هناك فوائد صحية عديدة لعصير البنجر، حيث أن تناوله بشكل منتظم قد يؤدي إلى:

- خفض ضغط الدم.

- خفض نسبة الكوليسترول السيئ LDL.

- تحسين القدرة على ممارسة التمارين الرياضية.

- تعزيز قوة العضلات لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب.

- تقليل أو منع الكبد الدهني.

- دعم الصحة العامة أثناء العلاج الكيميائي.

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