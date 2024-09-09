الامارات | وضع كوبرا في فمه ليتباهى على وسائل التواصل فلقي حتفه بعض لحظات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب عضه ثعبان كوبرا حاول التباهي به أمام متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، في إحدى قرى الهند.

وقال موقع "سيسات" الهندي أن الشاب وضع الثعبان الذي يقارب طوله مترين في فمه بينما قام شخص مجهول بتصويره.

ووفقا لوسائل الإعلام، قرر شيفراج البالغ من العمر 20 عامًا إجراء عملية التصوير الخطرة للحصول على متابعين على الإنترنت.

ويعمل شيفراج ووالده في قرية ديسيبت بمنطقة كاماريدي في تيلانجانا بقتل الثعابين، وبعد أن تم الإمساك بالثعبان من قبلهما، إذ طلب شيفراج الاحتفاظ بالثعبان في فمه أثناء تصوير الفيديو.

ويظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي شيفراج واقفًا في منتصف طريق وهو ينظر إلى الكاميرا بيديه مطويتين. ومع تقدم الفيديو، يمرر شيفراج يده بين شعره، بينما يُرى الثعبان يتلوى ليتحرر.

ولا يظهر الفيديو لحظة لدغة الثعبان التي جاءت بعد ثوان، مما أدى لمقتله سريعا. وأثار الفيديو والخبر موجة سخط على الانترنت وعلق أحد المستخدمين: "الناس متهورون للغاية بحياتهم". وأضاف آخر "يُظهِر هذا مدى إدمان شبابنا على وسائل التواصل الاجتماعي. للحصول على شعبية فورية. "