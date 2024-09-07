يوتيوبر يقضي ليلة في المنزل الأكثر عزلة في العالم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما لا يعرفه كثيرون أن" جزيرة إليداي" الواقعة في المحيط الأطلسي أمام الساحل الجنوبي لأيسلندا لا يوجد بها سوى منزل واحد فقط، لذا أطلق عليه اسم "المنزل الأكثر وحدة في العالم".

وزار اليوتيوبر الأمريكي "ريان تراهان" المنزل ووثق إقامته فيه في مقطع فيديو عبر قناته بموقع "يوتبوب"، وفقا لموقع "news18".

واستعان ريان بمواطن يدعى "بيارني سيجوردسون" وآخر يدعى "راجنار".

ووصل الثلاثة إلى الجزيرة بعد عبور المياه الهائجة على متن قارب صغير، وكشف أنه كان في حالة قلق شديد ولم يذهب إلى المرحاض إلا مرة واحدة خلال 48 ساعة.

وساءت الأمور عندما وصلوا إلى الجزيرة، ولم يكن هناك رصيف، لذا كان عليهم تسلق جانب الجزيرة باستخدام الحبال.

وبمجرد وصولهم إلى المنزل الذي يشبه الكوخ، والذي لم يحيط به سوى العشب والحياة البرية، وقع "رايان" في كتاب الضيوف باعتباره الزائر رقم 11265.

وقرر الجلوس في منطقة لتناول الطعام حيث تناولوا شرائح اللحم التي أعدها بيارني.

ووجد ريان داخل المنزل غرفة تحتوي على 7 أسرة وهذه الغرفة التي نام فيها طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي، كشف رايان عن الحياة البرية في الجزيرة، بما في ذلك الأغنام والطيور البحرية والفقمات.

وكشف بيارني أنه كان يوجد مبنى أصغر على بعد أمتار قليلة حيث كان علماء الطيور يقيمون أثناء دراسة طيور البحر النادرة في الجزيرة.

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