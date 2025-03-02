“فرصة العمر”.. وظائف مميزة في الإمارات برواتب تصل إلى 95 ألف درهم – الشروط وطريقة التقديم!

الرياض - أميرة القحطاني - بدأت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال الطلبات للتقديم على مجموعة من الوظائف المميزة التي تتوفر في كبرى المؤسسات الطبية. تشمل هذه الفرص مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، مع رواتب قد تصل إلى 95 ألف درهم إماراتي شهريًا. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الوظائف المتاحة، والشروط اللازمة للتقديم، بالإضافة إلى كيفية التقديم على هذه الوظائف المهمة.

تفاصيل الوظائف المتاحة في الإمارات

لقد أعلنت وزارة العمل عن توفر نحو 140 فرصة عمل في القطاع الطبي بإمارة أبوظبي، والتي تتضمن مجموعة من الوظائف المتميزة.

1- وظائف الأطباء برواتب تصل إلى 95 ألف درهم

توفر المستشفيات 59 وظيفة للأطباء من كافة التخصصات. هذه التخصصات تشمل:

الرعاية الحرجة

التخدير الطبي

الطوارئ

الجراحة

طب الأطفال

طب التوليد وأمراض النساء

الرواتب تتراوح بين 55,000 إلى 95,000 درهم إماراتي شهريًا.

2- وظائف طبية مساعدة برواتب تصل إلى 32 ألف درهم

توجد 36 وظيفة متاحة في مجالات متنوعة منها:

العلاج الطبيعي الأشعة طب الأسنان الصيدلة طب العيون التغذية إعادة التأهيل علاج النطق واللغة التخدير الرواتب تتراوح بين 10,200 إلى 32,000 درهم إماراتي شهريًا.

3- وظائف التمريض برواتب تصل إلى 15 ألف درهم

هناك حاجة إلى 45 ممرضًا وممرضة للعمل في المستشفيات.

الرواتب تتراوح بين 7,800 إلى 15,000 درهم إماراتي شهريًا، بناءً على المؤهلات والخبرة.

مزايا العمل في الإمارات

تأتي هذه الوظائف مع عدد من المزايا مثيرة للاهتمام، نذكر منها:

الراتب يشمل تكاليف السكن والمواصلات. تأمين طبي متكامل وفقًا لنظام الصحة في الإمارات. عقد عمل يستمر لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده. تحمل تكاليف الاستقدام، بما في ذلك الكشف الطبي وتذاكر السفر. توفر فرص تدريب مستمرة خلال فترة العمل. مكافأة نهاية الخدمة، شهر عن السنوات الثلاث الأولى، وشهر ونصف عن الفترة المتبقية.

شروط التقديم على الوظائف في الإمارات

لتكون مؤهلاً للتقديم على هذه الوظائف، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، بما في ذلك:

الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة.

امتلاك خبرة عملية مناسبة في التخصص المطلوب.

مطابقة الشروط والمعايير وفقًا لترخيص مزاولي المهن الصحية حسب النظام المتبع في الإمارات.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل في الإمارات

يمكن للكوادر الطبية المؤهلة الراغبة في التقديم لهذه الوظائف إرسال سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. من المهم ملاحظة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الجمعة 28 فبراير عام 2025، لذا ينصح بالتقديم في أقرب وقت ممكن.