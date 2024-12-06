وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة مركز نظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق أداء الخدمات التقنية.

– مدير إدارة عمليات النظم المالية.

– رئيس فريق حوكمة العمليات والعلاقات.

– مدير إدارة منتجات المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)