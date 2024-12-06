وظائف شاغرة لدى شركة النهدي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات والعيادات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)