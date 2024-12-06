وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول إدارة الهوية والوصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة صناديق الائتمان: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عمليات التعاون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تقييم أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2025م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)