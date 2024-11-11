وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير الحوكمة والمخاطر والامتثال/ وحدة الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، أو القانون).

– مساعد استثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

– مساعد مدير إدارة البرامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية).

– محلل أول الاتصالات والتوجيه: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)