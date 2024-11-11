وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير شعبة الرقابة المالية.

– مدير إدارة المحاسبة.

– اخصائي أول حسابات الدائنة والمدينة.

– أخصائي أول مشتريات.

– خبير حسابات الدائنة والمدينة.

– خبير التخطيط والميزانية.

– خبير رقابة مالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)