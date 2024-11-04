شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة ميدغلف للتأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الوسطى.

تفاصيل وظائف ميدغلف

وأبرزت شركة ميدغلف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الامتثال التنظيمي.

– محلل أول.

– أخصائي التأمين الصحي وتحليل البيانات.

– أخصائي التدقيق المالي والتشغيلي.

– أخصائي مخاطر الاحتيال.

– أخصائي الرقابة المالية.

– أخصائي المخاطر التشغيلية.

– أخصائي الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ميدغلف، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)