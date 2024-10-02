وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق

وبيّنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– خبير الأداء والمكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)