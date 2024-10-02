وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير تطوير المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية).

– محلل التخطيط والتقارير المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)