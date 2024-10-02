وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد إداري: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات السكرتارية، إدارة المكاتب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التأمين الصحي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التأمين الصحي، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال).

– أخصائي التقارير الطبية: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السجلات الطبية، إدارة المستشفيات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)