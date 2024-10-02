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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن طرح (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

– مسؤول تطوير المحتوى (Content Development)
– مسؤول العلاقات المجتمعية (Community Relation Lead)
– مسؤول التجزئة الثقافية (Cultural Retail Officer)
– مدير تنظيم تراخيص الترفيه والسياحة (Entertainment & Tourism Permitting Regulation Manager)
– مدير أول وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية (Digital and Social Media Senior Manager)
– أخصائي أول في تطوير السياسات والإدارة (Policy Development & Management Senior Specialist)
– أخصائي أول التميز في المشروعات (Procurement Excellence Senior Specialist Job)
– رئيس عمليات البروتوكول (Protocol Operations Lead)
– مدير عمليات النقل (Transit Operations Manager)
– مدير الامتثال والضمان الأمني (Security Compliance and Assurance Manager)
– مسؤول تسويق الأحداث (Event Marketing Lead)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– الاقتصاد
– التسويق
– التسويق الرقمي
– المحاسبة
– الأدب
– اللغويات
– اللغات والترجمة
– إدارة نظم المعلومات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الأمنية

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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